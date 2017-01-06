Макет плаката для кафе

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Закрыт24 заявки218 просмотров

Добрый день!

Необходим макет плаката, размер 110 X 130,  ТЗ есть.

Бюджет 1000 р. 

Есть перспектива постоянных заказов.  

8 лет назад
In-spira
Вера 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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