Макет плаката ко дню города

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен35 заявок473 просмотра

Требуется разработка плаката ко дню города (день рождения города) для полиграфии формата до А2.

срок до понедельника.

город Новокузнецк

Будут предоставлены: некоторые фотографии города (легальные), символика, герб, флаг.

в приложении образцы предыдущих плакатов (вариант с фотографиями не самый удачный образец - такой не нужен)

16 лет назад
dimon981
Дмитрий 
43 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранные исполнители

Verunya
Вера 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$30
1 день
Приятный заказчик. Замечания по доработке макета описал грамотно. Работу оплатил.
DizDeniz
Денис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 отзывов(-1)
16 лет назад
$40
2 дня
Работа не состоялась с формулировкой "личные обстоятельства" о чем я узнал в день предполагаемой сдачи. Надеюсь в будущем будет лучше.

Заявки фрилансеров

Verunya
Вера 
125 лет
16 лет в сервисе
Была
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
DizDeniz
Денис 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 отзывов(-1)
16 лет назад

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