Макет рекламной листовки А4

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Закрыт26 заявок629 просмотров

Здравствуйте,

нужен макет рекламной листовки для корела, формат - А4, тематика - детские парты-трансформеры.

15 лет назад
k_pavel
Павел 
41 год
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

oko_elena
Елена 
41 год
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

oko_elena
Елена 
41 год
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад