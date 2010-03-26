Нужен разработать дизайн модуля для размещения в газете. Инфа в модуле: "Разработка сайтов. от визитки до портала. Телефон 123-456-78" оттенки серого, размер 84Х49 мм, .ai
Макет рекламной листовки А4
Здравствуйте,
нужен макет рекламной листовки для корела, формат - А4, тематика - детские парты-трансформеры.
Выбранный исполнитель
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