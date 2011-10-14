Макет визитки

1.Нужно две визитки:

-Визитка индивидуальная

-Визитка общая

1.1.Визитка индивидуальная

-Цвет бумаги для визитки будет серый, поэтому фон должен быть бесцветным

-По верхнему краю визитки по горизонтали зеленая линия. Как на сайте www.aktores.ru сверху.

-На визитки должны быть: Логотип, Ф.И.О., должность, координаты. Как их расположить предложения от Вас.

-Акцент должен быть больше на Ф.И.О.

Данные:

Васянин Михаил Владимирович

Генеральный директо

www.aktores.ru

[email protected]

8 (495) 509-37-39

1.2 Визитка общая

-Цвет бумаги для визитки будет серый, поэтому фон должен быть бесцветным

-Визитка двухсторонея

-Лицевая сторона

-По верхнему краю визитки по горизонтали зеленая линия. Как на сайте www.aktores.ru сверху.

-Акцент на логотип

-Данные:

-Логотип

-www.aktores.ru

[email protected]

-8 (495) 509-37-39

- Предъявителю (владельцу или еще как то) скидка 5%

-Как разместить все на визитки предложение от вас.

Обратная сторона:

По верхнему краю визитки по горизонтали зеленая линия. Как на сайте www.aktores.ru сверху.

- Бухгалтерские услуги

- Юридические услуги

- Кадровый учет

- Подбор персонала

- Финансовые услуги

В середине прозрачная буква «А» с логотипа.