Требуется разработка визитки, буклета, каталога
Макет визитки
1.Нужно две визитки:
-Визитка индивидуальная
-Визитка общая
1.1.Визитка индивидуальная
-Цвет бумаги для визитки будет серый, поэтому фон должен быть бесцветным
-По верхнему краю визитки по горизонтали зеленая линия. Как на сайте www.aktores.ru сверху.
-На визитки должны быть: Логотип, Ф.И.О., должность, координаты. Как их расположить предложения от Вас.
-Акцент должен быть больше на Ф.И.О.
Данные:
Васянин Михаил Владимирович
Генеральный директо
8 (495) 509-37-39
1.2 Визитка общая
-Цвет бумаги для визитки будет серый, поэтому фон должен быть бесцветным
-Визитка двухсторонея
-Лицевая сторона
-По верхнему краю визитки по горизонтали зеленая линия. Как на сайте www.aktores.ru сверху.
-Акцент на логотип
-Данные:
-Логотип
-8 (495) 509-37-39
- Предъявителю (владельцу или еще как то) скидка 5%
-Как разместить все на визитки предложение от вас.
Обратная сторона:
По верхнему краю визитки по горизонтали зеленая линия. Как на сайте www.aktores.ru сверху.
- Бухгалтерские услуги
- Юридические услуги
- Кадровый учет
- Подбор персонала
- Финансовые услуги
В середине прозрачная буква «А» с логотипа.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Верстка полиграфии72 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужен дизайн макета А4. Магазин джинсовой одежды. Просьба указывать цену и сроки!Завершен14 лет назад
- $30
Разработать макет визитной карточкиЗавершен14 лет назад
- $100
Необходимо разработать дизайн дисконтных карт и подарочных сертификатов для небольшой сети магазинов бижутерии и аксессуаров.Верстка полиграфии28 заявокЗакрыт14 лет назад
Уважаемые фрилансеры! Нам нужно разработать сертификат для розыгрыша туристической поездки в Испанию. Форма сертификата - наш фирменный логотип, т.е. с одной стороны наш логотип, с другой - сертификат. ...Завершен14 лет назад
Нужен корпоративный календарь на 2012 год в форматах: - настенный перекидной А2 (5 иллюстраций – 4 «сезона» и обложка) - настенный «квартальный» (используются мотивы обложки настенного А2 + 3 подложки под «сетки», календарную ...Верстка полиграфии15 заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Интернет провайдеру требуется на постоянной основе дизайн флаеров, листовок, составление сценария кампаний и акций для потенциальных абонентов. Общая схема работы должна выглядеть следующим образом. Мы предоставляем исходные данные, тарифы, информацию о конкурентах, общую рыночную ...Верстка полиграфии15 заявокЗакрыт13 лет назад
Надо сверстать каталог продукции интернет магазина по аналогии с пиццами всякими. Товаров около 150 надо разместить Страница - раздел Товары - иконка-изображение - кратокое описание, характеристики, цена. Где-то 8 ...Верстка полиграфии22 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно сверстать листок A4 текст и фотографии есть конечно) Вообще лучше бы сложить этот лист в 3 раза.. типа буклета. Срок завтра до обеда.Закрыт14 лет назад
Подробности в ЛС. ))Завершен14 лет назад