Макеты рекламных модулей (Новостройки)

Необходимо подготовить макет для газеты (Покупайка) и журнала (Все про недвижимость).

Файл в кореле (сохранить в 13 версии).

Размеры модулей:

Журнал Все про недвижимость (цветной разворот) – 2 странички – 177*249 мм (Ш*В)

Газета Покупайка (черно-белый) – 1 страничка – 256*376 мм (Ш*В)

Суть: Продажа квартир в новостройках. Три жилых комплекса в городе Кемерово. Аренда коммерческих площадей.

(информацию об аренде можно размещать только в цветном модуле журнала. В газету – не разрешают)

Официальный сайт застройщика: www.kgstroy.ru

Коротко информация о ЖК (подробнее во вложенных файлах):

ЖК Раздолье:

Адрес – ул. Терешковой, д. 18 б

Количество квартир – 56

(необходимо обязательно указать, что скоро заселение)

ЖК Молодежный

Адрес – ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 28

Количество квартир – 128

(осталось совсем немного квартир!)

ЖК Молодежный 2.0 (такой же формат как и ЖК Молодежный, но в др. районе города)

Адрес – ул. Тухачевского, д. 49 а стр.

Количество квартир – 128

(сделать акцент на то, что стартовали продажи)

Во вложении (пройти по ссылке) предыдущие макеты в журнал и газету, листовки с планировками, картинки и логотипы комплексов и описания ЖК.

В цветных модулях используются корпоративные цвета: синий и красный.

В Газете планируется увеличение макета - в размер страницы (было в ½ страницы).

В Журнале планируется занять цветной разворот (в последнее время была 1 ч/б страница).

Предыдущие модули – для ознакомления, хочется увидеть что-то интереснее чем эти модули, но примерно в таком стиле…

Какие необходимы еще будут картинки – будем добавлять (высылать по мере требования).

ссылка на файлы:

http://rusfolder.com/31661938

Время на выполнение работы 3 дня. Горим