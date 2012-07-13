Необходимо придумать дизайн визитки по прикрепленному ТЗ. Формат визиток — 90х50 мм В предложении указывайте срок разработки и стоимость. Заявки скрыты от других исполнителей.
Макеты рекламных модулей (Новостройки)
Необходимо подготовить макет для газеты (Покупайка) и журнала (Все про недвижимость).
Файл в кореле (сохранить в 13 версии).
Размеры модулей:
Журнал Все про недвижимость (цветной разворот) – 2 странички – 177*249 мм (Ш*В)
Газета Покупайка (черно-белый) – 1 страничка – 256*376 мм (Ш*В)
Суть: Продажа квартир в новостройках. Три жилых комплекса в городе Кемерово. Аренда коммерческих площадей.
(информацию об аренде можно размещать только в цветном модуле журнала. В газету – не разрешают)
Официальный сайт застройщика: www.kgstroy.ru
Коротко информация о ЖК (подробнее во вложенных файлах):
ЖК Раздолье:
Адрес – ул. Терешковой, д. 18 б
Количество квартир – 56
(необходимо обязательно указать, что скоро заселение)
ЖК Молодежный
Адрес – ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 28
Количество квартир – 128
(осталось совсем немного квартир!)
ЖК Молодежный 2.0 (такой же формат как и ЖК Молодежный, но в др. районе города)
Адрес – ул. Тухачевского, д. 49 а стр.
Количество квартир – 128
(сделать акцент на то, что стартовали продажи)
Во вложении (пройти по ссылке) предыдущие макеты в журнал и газету, листовки с планировками, картинки и логотипы комплексов и описания ЖК.
В цветных модулях используются корпоративные цвета: синий и красный.
В Газете планируется увеличение макета - в размер страницы (было в ½ страницы).
В Журнале планируется занять цветной разворот (в последнее время была 1 ч/б страница).
Предыдущие модули – для ознакомления, хочется увидеть что-то интереснее чем эти модули, но примерно в таком стиле…
Какие необходимы еще будут картинки – будем добавлять (высылать по мере требования).
ссылка на файлы:
Время на выполнение работы 3 дня. Горим
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