Нарисовать афишу

Верстка полиграфииЗавершен5 заявок266 просмотров
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Необходима афиша для четвертой части Minatrix-Party [Реинкарнация]

Официальный сайт и предыдущие афиши можете увидеть на официальном сайте www.minatrix.com.ua

Рекламный ролик: http://www.uafile.org/940570

Все что должно быть на афише написано: http://cs932.vkontakte.ru/u4429279/116762640/x_15368ff4.jpg

Логотип должен быть по центру и большой. Сам логотип в приложении.

Афише можно разделить крестом по диагонали на четыре части и изобразить 4 стихии: воздух, земля, вода, огонь.

ICQ: 451699555

Интересует цена и сроки

13 лет назад
CMS-AdminStation
Виктор 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 отзывов
Выбранный исполнитель
Ramyx
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$40
2 дня
Отличный дизайнер! Работа выполнена быстро и качественно. С полуслова понял, что необходимо заказчику. Рекомендую всем!
Очень приятно было работать, адекватный, даже оплатил вперед! Рекомендую!
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