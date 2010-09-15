Нарисовать афишу

Необходима афиша для четвертой части Minatrix-Party [Реинкарнация]

Официальный сайт и предыдущие афиши можете увидеть на официальном сайте www.minatrix.com.ua

Рекламный ролик: http://www.uafile.org/940570

Все что должно быть на афише написано: http://cs932.vkontakte.ru/u4429279/116762640/x_15368ff4.jpg

Логотип должен быть по центру и большой. Сам логотип в приложении.

Афише можно разделить крестом по диагонали на четыре части и изобразить 4 стихии: воздух, земля, вода, огонь.

ICQ: 451699555

Интересует цена и сроки