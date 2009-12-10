Нарисовать три эффектных плаката

Господа дизайнеры, ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ!!!! нужен дизайн календаря трио и презент.папки в едином стиле. Компания занимается бункеровкой (заправка судов на рейде). В реале это выглядит так: маленький кораблик (бункеровщик) заправляет огромные суда (сухогрузы, танкеры, лайнеры). Т.е., ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать в фотошопе три небольших плаката для печати на формате A4. На выходе предоставить грамотно скомпанованый PSD файл, чтобы в дальнейшем его можно было редактировать и дорабатывать.
Плакат будет размещаться в магазинах и призван обращать на себя внимание, посетителей. Поэтому необходимо использовать яркие, насыщенные цвета и другие приемы захвата внимания.
1-й плакат:
1) Необходимо изобразить сдачу, которую дали клиенту в магазине после покупки. Два варианта исполнения «Кисть руки держащая 20 рублей» (два Российских червонца) или «Миска со сдачей» (такая пластиковая тарелка (стоит в магазинах около кассы), в которой лежат два червонца и несколько монет);
Пример:
http://www.sluhy.net/news/data/upimages/10-b.jpg
http://i4.beon.ru/25/0/780025/38/25429538/0.jpeg
2) Мобильник, типа «Раскладушка» или какая-нибудь деревянная Nokia, чтобы и колхознику стало понятно, что изображен моб. телефон;
Пример:
http://websity.ucoz.ru/_nw/2/84046.jpg
3) Платежный терминал напольного типа, опять же ракурс должен быть такой, чтобы было узнаваемо с первого взгляда;
Пример:
http://images04.olx.ru/ui/2/76/03/17227303_1.jpg
4) Посредине надпись, красивым, легкочитаемым шрифтом:
Дали сдачу за покупку?
Пополните свой мобильный, не отходя от кассы!
(терминал сзади Вас)
5) Жирная схематичная стрелка вправо/влево (будет вращаться в зависимости от расположения плаката);
Пример:
http://tochvtoch.com/uploads/posts/2008-08/1218718340_strelka_7.png
6) Яркая, цветная рамка по периметру или объект призванный ещё больше обратить внимание на плакат;
Пример:
http://www.finder-relay.ru/_mod_files/ce_images/animation/ostor.jpg
http://i025.radikal.ru/0805/f5/b1e2d539d92e.jpg
Плакат должен быть представлен в одной манере исполнения. Либо все элементы будут обрисованы компьютерной графикой, либо фотообъекты, либо яркий, мульташный рисунок.
Исполнитель проекта может отклониться от данного ТЗ и воплотить свою идею для плаката, после согласования с заказчиком.
2-й плакат;
Нарисовать мобильник, который говорит (как в комиксах): "Не звени мелочью. Звони мобильным:)"
Формат печать A4.
Также исполнитель проекта может отклониться от данного ТЗ и воплотить свою идею для данного плаката, после согласования с заказчиком.
3-й плакат;
Необходимо изобразить ироничную картинку в красном перечеркнутом круге, на тему «абонент заблокирован за неуплату», рядом соответствующая надпись: «АБОНЕНТ ЗАБЛОКИРОВАН ЗА НЕУПЛАТУ…». Ниже другая надпись:
«НЕ забывайте своевременно пополнять баланс своего телефона!»
«Терминал здесь»
и стрелка как на первом плакате.
Пример:
http://photo.heroeswm.ru/photo-catalog/0000136/420.jpg
http://marketing.rbc.ru/marketing_pics/uniora/35/1207220944_0935.213x300.jpeg
Формат печать A4.
От Вас цена/сроки, а также, если есть идеи по исполнению.
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