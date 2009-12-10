Нарисовать три эффектных плаката

Необходимо нарисовать в фотошопе три небольших плаката для печати на формате A4. На выходе предоставить грамотно скомпанованый PSD файл, чтобы в дальнейшем его можно было редактировать и дорабатывать.

Плакат будет размещаться в магазинах и призван обращать на себя внимание, посетителей. Поэтому необходимо использовать яркие, насыщенные цвета и другие приемы захвата внимания.

1-й плакат:

1) Необходимо изобразить сдачу, которую дали клиенту в магазине после покупки. Два варианта исполнения «Кисть руки держащая 20 рублей» (два Российских червонца) или «Миска со сдачей» (такая пластиковая тарелка (стоит в магазинах около кассы), в которой лежат два червонца и несколько монет);

Пример:

http://www.sluhy.net/news/data/upimages/10-b.jpg

http://i4.beon.ru/25/0/780025/38/25429538/0.jpeg

2) Мобильник, типа «Раскладушка» или какая-нибудь деревянная Nokia, чтобы и колхознику стало понятно, что изображен моб. телефон;

Пример:

http://websity.ucoz.ru/_nw/2/84046.jpg

3) Платежный терминал напольного типа, опять же ракурс должен быть такой, чтобы было узнаваемо с первого взгляда;

Пример:

http://images04.olx.ru/ui/2/76/03/17227303_1.jpg

4) Посредине надпись, красивым, легкочитаемым шрифтом:

Дали сдачу за покупку?

Пополните свой мобильный, не отходя от кассы!

(терминал сзади Вас)

5) Жирная схематичная стрелка вправо/влево (будет вращаться в зависимости от расположения плаката);

Пример:

http://tochvtoch.com/uploads/posts/2008-08/1218718340_strelka_7.png

6) Яркая, цветная рамка по периметру или объект призванный ещё больше обратить внимание на плакат;

Пример:

http://www.finder-relay.ru/_mod_files/ce_images/animation/ostor.jpg

http://i025.radikal.ru/0805/f5/b1e2d539d92e.jpg

Плакат должен быть представлен в одной манере исполнения. Либо все элементы будут обрисованы компьютерной графикой, либо фотообъекты, либо яркий, мульташный рисунок.

Исполнитель проекта может отклониться от данного ТЗ и воплотить свою идею для плаката, после согласования с заказчиком.

2-й плакат;

Нарисовать мобильник, который говорит (как в комиксах): "Не звени мелочью. Звони мобильным:)"

Формат печать A4.

Также исполнитель проекта может отклониться от данного ТЗ и воплотить свою идею для данного плаката, после согласования с заказчиком.

3-й плакат;

Необходимо изобразить ироничную картинку в красном перечеркнутом круге, на тему «абонент заблокирован за неуплату», рядом соответствующая надпись: «АБОНЕНТ ЗАБЛОКИРОВАН ЗА НЕУПЛАТУ…». Ниже другая надпись:

«НЕ забывайте своевременно пополнять баланс своего телефона!»

«Терминал здесь»

и стрелка как на первом плакате.

Пример:

http://photo.heroeswm.ru/photo-catalog/0000136/420.jpg

http://marketing.rbc.ru/marketing_pics/uniora/35/1207220944_0935.213x300.jpeg

Формат печать A4.

От Вас цена/сроки, а также, если есть идеи по исполнению.