Небольшой календарь-домик

$30
Верстка полиграфииЗакрыт15 заявок284 просмотра
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Тематика - отделка, ремонт. Есть образец, который не понравился клиенту и логотип в .CDR

16 лет назад
muzbox
Марат 
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
bulochka
53 годаРоссия
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад
16 лет назад
$62
1 день
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