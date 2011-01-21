Необходим дизайн листовки программного продукта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен3 заявки134 просмотра

Нужно оформить двухстороннюю листовку с информацией о продукте. Есть логотипы и проч атрибутика корпоративного стиля. Надо разнести текст на две страницы и разбавить его иллюстрациями.

14 лет назад
ares84
Андрей 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Haruka25
Людмила 
42 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Все было сделано отлично и вовремя! Очень рад, что сотрудничал с Людмилой. Рекомендую всем!
Отличный заказчик - четкая постановка ТЗ и своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Haruka25
Людмила 
42 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад