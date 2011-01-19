Необходимо придумать фирменный стиль (бланк, визитка, ...) для IT rомпании.
Необходимо создание визитки
Есть рисунок логотипа в jpg , необходимо его прорисовать и сделать дизайн визитки. Исполнитель желателен с Украины
Выбранный исполнитель
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