Необходимо создание визитки

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен38 заявок444 просмотра

Есть рисунок логотипа в jpg , необходимо его прорисовать и сделать дизайн визитки. Исполнитель желателен с Украины

14 лет назад
majovka
Ирина 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

DROZD2010
Андрей 
51 год
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня
Сделано все быстро и качественно! И скажу Вам - попадание в точку с первого раза! Всем рекомендую! Спасибо за хорошую работу :)))
Было очень приятно работать с Ириной.Желаю всем фрилансерам таких заказчиков.

Заявки фрилансеров

DROZD2010
Андрей 
51 год
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад