Несложная работа в Photoshop

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен5 заявок169 просмотров

Здравствуйте

Необходима несложная работа по изменению имеющейся картинки. Просьба указывать примерную стоимость работы.

12 лет назад
mosquito2k
Александр 
43 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

7onof
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
91 отзыв(-2)
12 лет назад
$5
1 день
Работа сделана качественно и очень быстро, рекомендую
Александр отличный заказчик. Было очень приятно с ним работать. Всем рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

7onof
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
91 отзыв(-2)
12 лет назад

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