Нужно сделать макет визитки для интернет аптеки. Чернобелая. Размер немного не стандартный - 90x55 Подробное ТЗ в приложение Пишите цены и/или вопросы
Нужен дизайн вордовского файла
Нужен дизайн вордовского файла, как в этом примере http://denegmagnit.quickpages.ru/files/2012/06/ArtemPleshkov-blog-50000.pdf
Заявки фрилансеров
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