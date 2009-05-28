Нужна афиша формата А2

Собственно суть проекта: разработка дизайна для около 10 афиш еженедельно формата А2 для ночного клуба. Рассматриваются предложения только с указанием конкретной стоимости 1 афиши, количество часов необходимых для создания макета. Отписывать только здесь, никаких личек, асек и тд. Уровень дизайна требуется выше среднего.

З.Ы. Время от времени тематика афиш будет мужской или женский стриптиз, так что никаких моральных преград у потенциального исполнителя по этому поводу быть не должно. С уважением.