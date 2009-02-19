Нужны проспекты срочно!

Требуется придумать дизайн пластиковых карт. Три вида карт: «VIP», «15%» и «Накопительная». Для салона ювелирных изделий. Все три карты должны быть выдержанны в одном стиле. Свой стиль у фирмы есть, но в картах должно быть что-то новое. Сайт нашей фирмы ...