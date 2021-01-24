Обложка + внутренняя страница для книги

Верстка полиграфииЗакрыт20 заявок581 просмотр
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Привет.

Нужно сделать:

1. Дизайн обложки для книги (то есть лицевая и задняя сторона книги)

2. Дизайн внутренний страницы (будет проще в сравнении с обложкой)

Размер книги сообщу. Текст для обложки тоже сообщу.

На внутренних страницах будет фото + несколько слов (пример покажу).

Книга для детей.

Пример обложки: http://prntscr.com/xvj1wr

Укажите стоимость, сроки.

3 года назад
guest_16120258935157
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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