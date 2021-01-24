Обложка + внутренняя страница для книги

В прикрепленной Анкете нужно создать заполняемые поля в PDF формате.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет.
Нужно сделать:
1. Дизайн обложки для книги (то есть лицевая и задняя сторона книги)
2. Дизайн внутренний страницы (будет проще в сравнении с обложкой)
Размер книги сообщу. Текст для обложки тоже сообщу.
На внутренних страницах будет фото + несколько слов (пример покажу).
Книга для детей.
Пример обложки: http://prntscr.com/xvj1wr
Укажите стоимость, сроки.
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