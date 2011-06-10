Оформление обложки CD

Верстка полиграфииЗакрыт16 заявок336 просмотров
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Требуется оформить обложку музыкального CD.

Фото и текстовый материал уже подобраны, остается только обработать фотографии, скомпоновать макет, подобрать шрифты, расположение текста, элементов дизайна.

Вроде бы несложная задача, но требуется дизайнерского мышления и желательно художественного образования.

Всего 5 страниц. ТЗ будет.

Пожалуйста присылайте ссылки на портфолио с похожими проектами (оформление дисков, книг, ваши иллюстрации).

Отдельная просьба указывать реальную стоимость и сроки. Все вопросы - в ЛС.

13 лет назад
Chomsky
44 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Konstantin-Zoti
Зоти 
37 летМолдова
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$100
5 дней
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