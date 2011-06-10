Оформление обложки CD

Требуется оформить обложку музыкального CD.

Фото и текстовый материал уже подобраны, остается только обработать фотографии, скомпоновать макет, подобрать шрифты, расположение текста, элементов дизайна.

Вроде бы несложная задача, но требуется дизайнерского мышления и желательно художественного образования.

Всего 5 страниц. ТЗ будет.

Пожалуйста присылайте ссылки на портфолио с похожими проектами (оформление дисков, книг, ваши иллюстрации).

Отдельная просьба указывать реальную стоимость и сроки. Все вопросы - в ЛС.