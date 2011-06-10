Оформление обложки CD

Нужно отрисовать свадебный пригласительный в стиле американского комикса: несложная, яркая картинка со смешными героями на продуктовую тематику. Пригласительный-книжка стандартного размера: форзац - рисунок-комикс, внутри справа - текст, слева - фамильные вензеля молодоженов, задник - логотип.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется оформить обложку музыкального CD.
Фото и текстовый материал уже подобраны, остается только обработать фотографии, скомпоновать макет, подобрать шрифты, расположение текста, элементов дизайна.
Вроде бы несложная задача, но требуется дизайнерского мышления и желательно художественного образования.
Всего 5 страниц. ТЗ будет.
Пожалуйста присылайте ссылки на портфолио с похожими проектами (оформление дисков, книг, ваши иллюстрации).
Отдельная просьба указывать реальную стоимость и сроки. Все вопросы - в ЛС.
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