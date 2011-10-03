Отрисовать печать по отсканированному листку.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт23 заявки317 просмотров

Добрый день,

Потеряли печать, требуется восстановить ее по отсканированному оттиску.

Оплата Яндекс деньгами по факту.

ася 208 514 9 90

14 лет назад
EventLP
Влади 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
38 отзывов

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Нет заявок фрилансеров