Требуется дизайн для полиграфии
Отрисовать печать по отсканированному листку.
Добрый день,
Потеряли печать, требуется восстановить ее по отсканированному оттиску.
Оплата Яндекс деньгами по факту.
ася 208 514 9 90
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