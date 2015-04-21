В меню-ценнике должна присутствовать картинка (упаковка + чашка с супом), Состав (описан в документе word), масса, место для указания цены (поле где цену пишут самостоятельно) На странице должно быть не более 3 или ...
Печать на футболках
Необходимо подготовить для печати на футболках изображения в хорошем качестве,создать макеты.Тема специфическая-хоккейные вратари.
Заявки фрилансеров
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