Печать на футболках

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт17 заявок258 просмотров

Необходимо подготовить для печати на футболках изображения в хорошем качестве,создать макеты.Тема специфическая-хоккейные вратари.

10 лет назад
mavrykiy
Сергей 
52 года
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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