Печать на футболках, макет

Задача. Создать 2ва варинат листовок, для раздачи на улицах и потенциальным клиентам. листовки подобные 1я для потовых клиентов, вторая продажи в розницу. Аксессуары к моб телефонам. У нас собственный Веб_Сайт. Задачу нужно выполнить быстро, и за адекватные деньги. ...