Перенос дизайна стикера из Canva в InDesign

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт1 заявка17 просмотров

Ищу фрилансера для простой задачи по переносу готового дизайна стикера с обеих сторон из Canva в InDesign.

Требования:

Перенести дизайн стикера без изменений.

Сохранить параметры и размеры, указанные на предоставленных фото.

Настроить документ в CMYK для последующей печати.

Отправить исходный файл InDesign с возможностью внесения корректировок в будущем.

Дополнительная информация:

Все материалы (дизайн, размеры, фото) будут предоставлены.

Жду от вас профессиональный и структурированный файл.

CanvaСоздание стикеров
3 месяца назад
guest_16889207638813
2 года в сервисе
Была
3 месяца назад
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Евгений
 
43 года
12 лет в сервисе
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3 месяца назад