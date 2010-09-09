Плакат по экологии

# 1 — $ 30

От участников конкурса требуется нарисовать шаблон-макет информационного плаката-листовки экологической направленности.

Формат - А5. На примере плаката о вредных веществах в питьевой воде. Позднее, изменяя текст и иконки (фотографии), предполагается сделать еще несколько плакатов посвященных рассмотрению других вредных экологических факторов, напр.: металлов в воде, ионизирующему излучению (радиации) и т.п.

Необходимо чтобы все они были объединены общей стилистикой.

Требуется нарисовать рамки, декоративные элементы, выбрать шрифты и наиболее удобное расположение и распределение блоков. Приветствуется современный стиль, практичность, минимализм. На плакате приветствуется размещение иконок, более наглядно показывающая рассматриваемую проблему, и отличающая этот плакат от аналогичных, с иной тематикой. В качестве текста может быть вставлена "рыба".

Общие блоки информации, что предполагается разместить на плакате - в текстовом файле. Логотип компании также прилагается. Цвет логотипа можно менять.