Плакат по экологии

$30
Верстка полиграфииЗакрыт20 заявок956 просмотров
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#1$30

От участников конкурса требуется нарисовать шаблон-макет информационного плаката-листовки экологической направленности.

Формат - А5. На примере плаката о вредных веществах в питьевой воде. Позднее, изменяя текст и иконки (фотографии), предполагается сделать еще несколько плакатов посвященных рассмотрению других вредных экологических факторов, напр.: металлов в воде, ионизирующему излучению (радиации) и т.п.

Необходимо чтобы все они были объединены общей стилистикой.

Требуется нарисовать рамки, декоративные элементы, выбрать шрифты и наиболее удобное расположение и распределение блоков. Приветствуется современный стиль, практичность, минимализм. На плакате приветствуется размещение иконок, более наглядно показывающая рассматриваемую проблему, и отличающая этот плакат от аналогичных, с иной тематикой. В качестве текста может быть вставлена "рыба".

Общие блоки информации, что предполагается разместить на плакате - в текстовом файле. Логотип компании также прилагается. Цвет логотипа можно менять.

13 лет назад
EcOleg
Ренеев 
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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