Подарочный сертификат

Есть буклет psd: http://www.polnet.ru/Ar/Booklet.rar Клента буклет не устраевает. Ненравится фон, хотят что то креативное, например с учетом того что поэтажные планировки будут на кальке итд , нужно что бы все дорого было сделано... От клиента: Мне не нравится ...