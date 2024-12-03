Подготовить 1 и 3 страницы книги (титульный лист и начало главы)

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
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1 страница: должны присутствовать три композиционные группы — заголовочная группа   (с автором, заголовком и подзаголовком), издательская марка и издательская группа   (с указанием места, издательства и года издания). 3 страница: грамотно сверстать текст, используя выравнивание по обеим сторонам с последней левосторонней строкой. Избегать дыр в текстовом полотне, типографический ошибок, добиться «серебра» текста.

Верстка книг
4 месяца назад
guest_1734803103653
4 месяца в сервисе
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4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров