Требуется сделать прототип булета А4 (А3 с одни фальцем), и дальнейшее его доработка под печать. Из исходников есть подробный веб-сайт и фотоматериал в подходящем для печати качества. Задача состоит из двух этапов. ...
Подготовить макет к печати
Задача - есть готовый сделанный макет книги, нужно внести изменение в макет и проверить его на готовность к печати
24 страницы
Заявки фрилансеров
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