Требуется выполнить верстку полиграфии по тематике футбола. Необходимо разместить готовый текст в 7-8 блоках, каждый из которых будет содержать картинки и текстовые элементы, оформленные в виде мини-сайта. Ожидается качественная работа с вниманием к деталям.
Подготовка книги к печати
Здравствуйте!
Необходимо провести работы по подготовке книги к печати:
1) Итоговая редактура
2) Корректура
3) Верстка- приведение текстового материала к книжным стандартам.
О книги:
1) Это не первый мой труд, вычитку я провел. Не будет гигантской работы по исправлениям. Важно оставить смысловую нагрузку. Есть важный недочет – местами встречаются длинные предложения.
2) Объемы: 75 страниц формата А4, шрифт Calimbri 12, 204 000,00 символов с пробелами.
3) Обложку вместе с исходниками предоставлю. По требьованию/предложению исполнителя можем ее дорабывать.
4) По факту книга будет размещена на бесплатных ресурсах, но важно чтобы она была размещена в правильном формате.
5) Требуем размер книг – стандартная, не больше не меньше.
6) Внутри текста не будет картинок.
Требование к исполнителю:
1) Иметься редакторский опыт
2) Опыт работы с издательствами. Чтобы исполнитель был в курсе правил и требований.
Иметь портфолио книг, которые он помог проработать
Заявки фрилансеров
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