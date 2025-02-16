Подготовка книги к печати

Здравствуйте!

Необходимо провести работы по подготовке книги к печати:

1) Итоговая редактура

2) Корректура

3) Верстка- приведение текстового материала к книжным стандартам.

О книги:

1) Это не первый мой труд, вычитку я провел. Не будет гигантской работы по исправлениям. Важно оставить смысловую нагрузку. Есть важный недочет – местами встречаются длинные предложения.

2) Объемы: 75 страниц формата А4, шрифт Calimbri 12, 204 000,00 символов с пробелами.

3) Обложку вместе с исходниками предоставлю. По требьованию/предложению исполнителя можем ее дорабывать.

4) По факту книга будет размещена на бесплатных ресурсах, но важно чтобы она была размещена в правильном формате.

5) Требуем размер книг – стандартная, не больше не меньше.

6) Внутри текста не будет картинок.

Требование к исполнителю:

1) Иметься редакторский опыт

2) Опыт работы с издательствами. Чтобы исполнитель был в курсе правил и требований.

Иметь портфолио книг, которые он помог проработать