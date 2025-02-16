Подготовка книги к печати

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт2 заявки33 просмотра

Здравствуйте!

Необходимо провести работы по подготовке книги к печати:

1) Итоговая редактура

2) Корректура

3) Верстка- приведение текстового материала к книжным стандартам.

О книги:

1)      Это не первый мой труд, вычитку я провел. Не будет гигантской работы по исправлениям. Важно оставить смысловую нагрузку. Есть важный недочет – местами встречаются длинные предложения.

2)      Объемы:  75 страниц формата А4, шрифт Calimbri 12, 204 000,00 символов с пробелами.

3)      Обложку вместе с исходниками предоставлю. По требьованию/предложению исполнителя можем ее дорабывать.

4)      По факту книга будет размещена на бесплатных ресурсах, но важно чтобы она была размещена в правильном формате.

5)      Требуем размер книг – стандартная, не больше не меньше.

6)      Внутри текста не будет картинок.

 

Требование к исполнителю:

1)      Иметься редакторский опыт

2)      Опыт работы с издательствами. Чтобы исполнитель был в курсе правил и требований.

Иметь портфолио книг, которые он помог проработать

Верстка книгРедактирование текстов
2 месяца назад
guest_1496622903552
8 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Заявки фрилансеров

Орися
 
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Была
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Евгений
 
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