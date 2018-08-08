Поправити презентацію в PowerPoint

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  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт11 заявок184 просмотра

Є презентація українською на 15 слайдів, треба осучаснити дизайн, поміняти фігури, вставити фотки... Роботи години на 2-3

PowerPoint
7 лет назад
texts11
47 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров