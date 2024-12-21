Потрібен фахівець з форматування тексту для публікації книги на Amazon

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Шукаю досвідченого спеціаліста для підготовки книги до публікації на платформі Amazon у таких форматах:

  • Kindle версія

  • Paperback

  • Hardcover

Завдання:

  • Форматування тексту книги (92 сторінки, 10 184 слова) відповідно до вимог Amazon KDP.

  • Забезпечення коректного відображення тексту та ілюстрацій на всіх пристроях (Kindle) та друкованих носіях (Paperback, Hardcover).

  • Налаштування метаданих книги (змісту, стилів, шрифтів тощо).

  • Оптимізація тексту та візуальних матеріалів під різні формати.

Срок виконання: 2 дні.

Вимоги до кандидата:

  • Досвід роботи з Amazon KDP та підготовкою книг до публікації.

  • Знання вимог до форматування для Kindle, Paperback і Hardcover.

  • Вміння працювати з програмами для форматування текстів (наприклад, MS Word, Adobe InDesign або подібними).

  • Уважність до деталей та вміння працювати у зазначені строки.

Буде перевагою:

  • Досвід роботи з ілюстрованими книгами.

  • Знання англійської мови.

Що потрібно від вас:

  • Приклади ваших робіт (за можливості).

  • Орієнтовна вартість ваших послуг.

  • Ваші запитання, якщо потрібні уточнення.

Amazon
4 месяца назад
loralane
Тетяна 
47 лет
4 месяца в сервисе
Была
4 месяца назад

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