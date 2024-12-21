Требуется профессиональный дизайнер для создания макетов этикеток для биологически активных добавок. Важно проявлять креативный подход и внимание к деталям. Примеры прошлых работ в данной области обязательны.
Потрібен фахівець з форматування тексту для публікації книги на Amazon
Шукаю досвідченого спеціаліста для підготовки книги до публікації на платформі Amazon у таких форматах:
Kindle версія
Paperback
Hardcover
Завдання:
Форматування тексту книги (92 сторінки, 10 184 слова) відповідно до вимог Amazon KDP.
Забезпечення коректного відображення тексту та ілюстрацій на всіх пристроях (Kindle) та друкованих носіях (Paperback, Hardcover).
Налаштування метаданих книги (змісту, стилів, шрифтів тощо).
Оптимізація тексту та візуальних матеріалів під різні формати.
Срок виконання: 2 дні.
Вимоги до кандидата:
Досвід роботи з Amazon KDP та підготовкою книг до публікації.
Знання вимог до форматування для Kindle, Paperback і Hardcover.
Вміння працювати з програмами для форматування текстів (наприклад, MS Word, Adobe InDesign або подібними).
Уважність до деталей та вміння працювати у зазначені строки.
Буде перевагою:
Досвід роботи з ілюстрованими книгами.
Знання англійської мови.
Що потрібно від вас:
Приклади ваших робіт (за можливості).
Орієнтовна вартість ваших послуг.
Ваші запитання, якщо потрібні уточнення.
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