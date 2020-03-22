Презентация (каталог) в фотошопе

Верстка полиграфииЗавершен14 заявок434 просмотра
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Нужно сделать каталог в фотошопе. Дизайн всех страниц есть в псд! Нужно разместить цены и картинки на основе этого дизайна и прайса. Всю информацию предоставлю. Страниц ориентировочно 30. Пишите цену за каталог и сроки. Хорошие отзывы и портфолио обязательны. Работы по каталогу на полдня!)

Каталогов будет несколько.

4 года назад
umka223
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
vertikal-nik
Роман 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
16 дней назад
4 года назад
$12
2 дня
WMZ
Все хорошо
Интересная работа. Полезный опыт. Рекомендую к сотрудничеству.
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