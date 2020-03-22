Презентация (каталог) в фотошопе

Нужно сделать каталог в фотошопе. Дизайн всех страниц есть в псд! Нужно разместить цены и картинки на основе этого дизайна и прайса. Всю информацию предоставлю. Страниц ориентировочно 30. Пишите цену за каталог и сроки. Хорошие отзывы и портфолио обязательны. Работы по каталогу на полдня!)

Каталогов будет несколько.