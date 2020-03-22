Презентация (каталог) в фотошопе

Есть макет буклета, необходимо собрать макет двухсторонней листовки евро формата согласно представленной заказчиком схеме (с изменением контактных данных, которые также будут представлены исполнителю). во вложении схема и оптимизированный макет буклета. исполнителю будет выслан макет буклета в ...
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Нужно сделать каталог в фотошопе. Дизайн всех страниц есть в псд! Нужно разместить цены и картинки на основе этого дизайна и прайса. Всю информацию предоставлю. Страниц ориентировочно 30. Пишите цену за каталог и сроки. Хорошие отзывы и портфолио обязательны. Работы по каталогу на полдня!)
Каталогов будет несколько.
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