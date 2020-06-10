Придумать новый дизайн презентации.

$13
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт18 заявок819 просмотров

Текст тот же, структура та же. Нужно свежее, новое решение в оформлении. 

Формат: PDF + psd/ai

5 лет назад
guest_15918180932247
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Дарья
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Анастасия
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 отзывов
5 лет назад
Ирина
 
26 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Ольга
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
5 лет назад
Камиль
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов
5 лет назад
Надежда
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Екатерина
 
29 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
5 лет назад
Алина
 
32 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Дмитрий
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
19 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
33 года
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
44 отзыва
5 лет назад
Валерий
 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 лет назад
Александр
 
43 года
8 лет в сервисе
Был
17 дней назад
60 отзывов
5 лет назад
ТОП-10
Верстка полиграфии
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
158 отзывов
5 лет назад
Катерина
 
48 лет
13 лет в сервисе
Была
10 месяцев назад
64 отзыва
5 лет назад
Яна
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Борис
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Даниил
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов
5 лет назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
5 лет назад