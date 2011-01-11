Разаработать этикетку и коробку для продукта

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт10 заявок243 просмотра

Необходимо разработать этикетку для флаконов, а так же дизайн подарочной коробки с нашим логотипом.

За более подробной информацией обращайтесь в icq 275755

14 лет назад
kittom
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

Lovegirlro
36 лет
15 лет в сервисе
Была
25 дней назад
14 лет назад
$20
2 дня
Странная работа получаеться: Роман сказал, что оплатит в течении часа, а в итоге прошло 2 месяца и ничего... Сообщения игнорирует. Не рекомендую!

Заявки фрилансеров

Lovegirlro
36 лет
15 лет в сервисе
Была
25 дней назад
14 лет назад