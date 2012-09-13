Требуется разработка макета изображения для изготовления плоской Ростовой фигуры (Хардпостер). Требуется изображение "Коровы" что то вроде http://molfest.ru/index_2011.html. Естественно изображение одной коровы. Ростовая фигура требуется для привлечения покупателей в торговую точку по теме www.moloko-reka.ru , т.е. ...
Разработать дизайн и рекламный текст листовок
Добрый день!
Уважаемые коллеги, кто сможет разработать дизайн рекламных листовок и визитки для интернет магазина подарков? Буклеты и визитки будем раздавать нашим любимым жителям. Необходимо сделать привлекательный дизайн, а главное привлекающий внимание рекламный текст.
Сайт: podarotek.ru
Указывайте примеры работ, стоимость и сроки.
Заранее всем откликнувшимся, спасибо!
Заявки фрилансеров
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