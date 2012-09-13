Разработать дизайн и рекламный текст листовок

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Закрыт16 заявок223 просмотра

Добрый день!

Уважаемые коллеги, кто сможет разработать дизайн рекламных листовок и визитки для интернет магазина подарков? Буклеты и визитки будем раздавать нашим любимым жителям. Необходимо сделать привлекательный дизайн, а главное привлекающий внимание рекламный текст.

Сайт: podarotek.ru

Указывайте примеры работ, стоимость и сроки.

Заранее всем откликнувшимся, спасибо!

13 лет назад
Astra_R
41 год
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

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