Разработать макет для плаката (ткань 2,75 x 2,2 м)

Верстка полиграфииЗавершен20 заявок278 просмотров
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Нужен макет для акции квадроциклов.

Стиль: Honda, качественный, современный.

Размеры: 2,75м x 2,2м (горизонталь x вертикаль)

Логотип (.cdr), фотография (.jpg) есть,- надеюсь, что годная.

Наводки:

- белый фон

- Honda logo

- фотография квадроцикла

- раздельные тексты, названия 3 моделей, цены,...

Обязательно укажите портфолио, сумму, когда можете начать и предположительно за какое время. Нужно довольно скоро.

Спасибо

16 лет назад
fishkaz
47 летЛатвия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
studio68
Сергей 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 лет назад
$50
1 день
Точно нормальные люди наконец. Во всем. Коммуникация, отношение супер, приятно когда на тебя нажимают, а не ты носишся за исполнителем.
Всё высшего уровня!!! Приятно работать с такими заказчиками! Буду рад сотрудничать и в будущем!
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