Необходимо изготовить серию макетов по заданной тематике на основе готовых jpg - файлов. Формат файла - corel draw.
Разработать рекламку РА для почтовой рассылки
Здравствуйте!
Есть сайт royal-design.ru нужно создать листовку-рекламку для рассылки по инету с целью привлечения клиентов.
Позже будет необходима листовка для рассылки в евро-конвертах.
Заявки фрилансеров
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