Разработать рекламку РА для почтовой рассылки

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Закрыт29 заявок346 просмотров

Здравствуйте!

Есть сайт royal-design.ru нужно создать листовку-рекламку для рассылки по инету с целью привлечения клиентов.

Позже будет необходима листовка для рассылки в евро-конвертах.

17 лет назад
smp2008
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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