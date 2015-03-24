1. Вид бутика со стороны входа 2. Вид оформления одной из стен 3. Вид бутика внутри Вторая картинка под вопросом, оговаривается с исполнителем, если слишком сложно и займет много времени ...
Разработка дизайна и верстка каталога
Необходимо разработать прототип каталога, который ляжет в основу основного журнала-каталога.
Формата прототипа А5, 12 полос.
Необходимо разработать оформление: обложка, дизайн внутренних страниц и внутреннюю сетку.
В дальнейшем эта стилистика будет использоваться в основном журнале-каталоге, который будет состоять из 126 страниц.
Более подробное ТЗ для прототипа будет прикрепленным файлом. Оплата обсуждается.
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