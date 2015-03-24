Разработка дизайна и верстка каталога

Необходимо разработать прототип каталога, который ляжет в основу основного журнала-каталога.

Формата прототипа А5, 12 полос.

Необходимо разработать оформление: обложка, дизайн внутренних страниц и внутреннюю сетку.

В дальнейшем эта стилистика будет использоваться в основном журнале-каталоге, который будет состоять из 126 страниц.

Более подробное ТЗ для прототипа будет прикрепленным файлом. Оплата обсуждается.