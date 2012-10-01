Разработка флаера А4

Нужно несколько вариантов, пример: http://avto-v-arendu.com.ua/svadebnie_nomera.html Флаг России и своего нас.пункта предоставлю исполнителю в формате cdr, шаблоны желательны тоже в cdr/ 1. Сначала нужно сделать вариант из прикрепленного файла так, чтоб ...