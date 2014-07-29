Разработка и дизайн рекламных модулей

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт17 заявок226 просмотров

Разработка и дизайн рекламных модулей в печатную продукцию. От Вас Ваше портфолио (обязательно с подобными работами), а также цены за дизайн/разработку модулей размера 30х90мм, 45х90мм, 60х90мм, 90х90мм, 180х90мм.

11 лет назад
Artas28
47 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Собрать презентацию из отдельных материалов

    Есть набор материалов (концепция ресторана) из которых нужно собрать презентацию: o Общая концепция и нейминг. o Фирменный стиль, бренд-бук: • технологический проект кухни и зон обслуживания o пояснительная ...

    Верстка полиграфии5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нарисовать листовку для полиграфии

    $10

    Требуется графически оформить флаер для полиграфии по предоставленной блок схеме. Обязательно соблюдение требовании типографии: http://www.printrobot.ru/clients/trebovaniya_k_maketam/ цветная, двухсторонняя цвета фона: салатовый, нежно-оранжевый

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Флаер А5 (паспорт на муз. инструмент)

    $50

    Такое творческое задание решил вынести в конкурс: необходимо создать дизайн и разработать макет паспорта на музыкальный инструмент. Формат А5, 4 страницы. Пример подобного прилагаю. Текстовое наполнение, логотип также. Подробности - в ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайнер (полиграфия и web) - ежнедельные заказы

    Требуется дизайнер, работающий с пакетом Adobe для сисетематического создания элементов печатной продукции. С помощью программ Adobe Photoshop CS5.5 и Adobe Indesign 5.5 нужно продлывать еженедельную подготовку листовки по шаблону, в которую ...

    Верстка полиграфии18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Макет для печати

    Необходимо изготовить макет для печати. Полосы черно-желтые. ширина 150 мм длина 800 мм полосы под углом 45 градусов расстояние между полосами 40 мм

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Правки по буклету

    Привет всем! Есть буклет на 18 страниц. Нужны правки. Исходники в наличии. Нужно сделать оперативно. Техническое задание в наличии. Оставляйте скайпы, свяжусь и все покажу.

    Верстка полиграфии12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайнер полиграфии

    Приглашаю к сотрудничеству дизайнера. Желателен опыт работы с агентствами недвижимости. Хотелось бы работать с ответственным и творческим человеком. Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество. Предоплата обсуждается.

    Верстка полиграфии21 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Электронная мини-книга

    $14

    Необходимо оформить уже готовый текст в элекстронном формате мини-книгу . Как пример http://worldwideshop.ru/BusinessWithChina(Intro).pdf http://yadi.sk/d/cUptwggTBYYTP Стоимость-500рублей

    Верстка полиграфиинет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Логотип и время работы для наклейки

    Необходимо сделать макет для отправки на печатать. Макет наклейки, которая будет наносится на металлическую входную дверь. 1. Логотип. Есть логотип http://vipdpk.ru/images/0001.png , он же есть в PSD. 2. Под логотип, по ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад