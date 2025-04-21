Разработка листовки для родителей детей 7–12 лет

Ищу графического дизайнера для создания вертикальной листовки формата A5, нацеленной на привлечение родителей детей 7–12 лет. Листовка должна быть яркой, эмоциональной, но при этом чистой и легко читаемой. Мы готовы предоставить фото, которые хотели бы включить, но также открыты к вашим креативным идеям.