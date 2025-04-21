Разработка листовки для родителей детей 7–12 лет

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Закрыт12 заявок44 просмотра

Ищу графического дизайнера для создания вертикальной листовки формата A5, нацеленной на привлечение родителей детей 7–12 лет. Листовка должна быть яркой, эмоциональной, но при этом чистой и легко читаемой. Мы готовы предоставить фото, которые хотели бы включить, но также открыты к вашим креативным идеям.

19 дней назад
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