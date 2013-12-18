Разработка макета информационного буклета

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен1 заявка89 просмотров

Разработка дизайна и верстка макета для информационного буклета по продаже новогодних подарков

11 лет назад
serorl
Орлов 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

alissia-S
Алиция 
44 года
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад
$55
4 дня
Алиция разрабатывала дизайн и верстку рекламного буклета по теме новогодних подарков. Сотрудничеством остался очень доволен, так как в процессе работы Алиция фактически делала больше чем должна была по тех.заданию, она постоянно предлагая альтернативные варианты и подробно разъясняла все возникающие вопросы. В результате смогли создать что-то очень симпатичное и информативное, что даже превзошло мои ожидания. По срокам никаких претензий нет, по качеству - остался очень доволен. Общение очень корректное, все моменты обговариваются легко. В общем - сотрудничеством доволен, и всем советую!
Интересный проект — от отличного заказчика. Работать с Сергеем было легко и приятно. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

alissia-S
Алиция 
44 года
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
11 лет назад

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