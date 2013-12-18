Разработка макета информационного буклета

Алиция разрабатывала дизайн и верстку рекламного буклета по теме новогодних подарков. Сотрудничеством остался очень доволен, так как в процессе работы Алиция фактически делала больше чем должна была по тех.заданию, она постоянно предлагая альтернативные варианты и подробно разъясняла все возникающие вопросы. В результате смогли создать что-то очень симпатичное и информативное, что даже превзошло мои ожидания. По срокам никаких претензий нет, по качеству - остался очень доволен. Общение очень корректное, все моменты обговариваются легко. В общем - сотрудничеством доволен, и всем советую!