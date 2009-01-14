Реклама для обложки журнала

$60
Верстка полиграфииЗакрыт42 заявки602 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать макет обложки журнала.

Необходимо сделать рекламу очков для 3D-просмотра вместе с премьерой фильма 3D.

Вам необходимо предоставить ссылки непосредственно на аналогичные работы в вашем портфолио чтобы мы могли выбрать исполнителя!

Мы предоставим вам материалы для работы.

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15 лет назад
Magazineer
57 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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