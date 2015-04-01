Сделать дизайн и сверстать электронный сборник рецептов

Требуется создать сборник салатов для похудения с фотографиями салатов, в стиле глянцевого журнала. У меня есть 17 рецептов, каждый рецепт нужно разместить на отдельной странице с качественной фотографией. Сделать надо в Photoshop или CorelDraw, лучше в Photoshop (если возможно). Журнал должен быть качественным, на достойном уровне и вызывать доверие у читателя, как снаружи, так и внутри.

Примерная компоновка обложки:

- заголовок "Ешь и худей! 17 салатов для похудения на любой вкус"

- на заднем фоне салат/салаты

- на переднем фоне женщина до и после похудения (даем визуализацию желания читателю)

- на углу журнала лента "В подарок!"

На выходе мне понадобится готовый электронный журнал в pdf-формате, 3D-обложка, экшен обложки (если это Photoshop) и, обязательно, исходники со шрифтами.

Если Вы готовы создать этот журнал, то мне обязательно нужно Ваше порфтолио с подобными работами, чтобы сразу видеть стиль и качество. Без порфтолио я Вам заказ этот отдать не смогу.

Пожалуйста, в заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите срок и стоимость выполнения. Без этих данных заявки идут сразу в отказ.

Жду Вашу заявку или вопросы по заданию.