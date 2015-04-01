рекламная листовка автомойки, цветовая схема есть. нужно сделать листовку А4 с картой микрорайона, чтоб при взгляде на нее было четкое представление о месте расположения автомойки
Сделать дизайн и сверстать электронный сборник рецептов
Требуется создать сборник салатов для похудения с фотографиями салатов, в стиле глянцевого журнала. У меня есть 17 рецептов, каждый рецепт нужно разместить на отдельной странице с качественной фотографией. Сделать надо в Photoshop или CorelDraw, лучше в Photoshop (если возможно). Журнал должен быть качественным, на достойном уровне и вызывать доверие у читателя, как снаружи, так и внутри.
Примерная компоновка обложки:
- заголовок "Ешь и худей! 17 салатов для похудения на любой вкус"
- на заднем фоне салат/салаты
- на переднем фоне женщина до и после похудения (даем визуализацию желания читателю)
- на углу журнала лента "В подарок!"
На выходе мне понадобится готовый электронный журнал в pdf-формате, 3D-обложка, экшен обложки (если это Photoshop) и, обязательно, исходники со шрифтами.
Если Вы готовы создать этот журнал, то мне обязательно нужно Ваше порфтолио с подобными работами, чтобы сразу видеть стиль и качество. Без порфтолио я Вам заказ этот отдать не смогу.
Пожалуйста, в заявке ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите срок и стоимость выполнения. Без этих данных заявки идут сразу в отказ.
Жду Вашу заявку или вопросы по заданию.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $70
Необходимо разработать прототип каталога, который ляжет в основу основного журнала-каталога. Формата прототипа А5, 12 полос. Необходимо разработать оформление: обложка, дизайн внутренних страниц и внутреннюю сетку. В дальнейшем эта стилистика будет ...Верстка полиграфии21 заявкаЗакрыт10 лет назад
1. Вид бутика со стороны входа 2. Вид оформления одной из стен 3. Вид бутика внутри Вторая картинка под вопросом, оговаривается с исполнителем, если слишком сложно и займет много времени ...Завершен10 лет назад
Есть 16 pdf-файлов, средний размер файла - 1 мб. Сверху на страницах другим шрифтом прилеплена ссылка на сайт и телефон, которые нужно убрать. Не знаю, сколько это может стоить, поэтому просьба указывать ...Завершен10 лет назад
- $15
Требуется сделать обложку фотоальбома для группы дет. сада и 3 фона внутренних страниц. Размер печати 20x28 или 28x20 (http://www.netprint.ru/moscow/590). По мотивам советского винни пуха. Вот пример который нравится - http://artcoll.ru/wp-content/uploads/2011/freski/00015.jpg, http://artcoll.ru/wp-content/uploads/2011/freski/00021.jpg. Жду предложений по ...Завершен10 лет назад
Здравствуйте! Требуется разработать два флаера А4. Пример и текст во вложении. Лого в векторе есть. Текст в виде скана, нужно распознать. Срок - 1 деньЗавершен10 лет назад
Требуется разработка и подготовка к печати небольших цветных каталогов-презентаций на 3-5 листов. 3 вида основных видов продукции и один общий. 1.конвейерные ленты отеч. и имп производства, 2. Приводные ремни отеч. и имп производства, 3. ...Верстка полиграфии26 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5
Добрый день, Фрилансеры! Мне необходимо сделать брошюру. Всё что нужно сделать: 1. Использовать лого компании 2. Указать контактный данные 3. Красиво оформить (примеры, как хочется-есть) ...Завершен10 лет назад
Требуется сверстать сборник стихов для печати. Формат А5. Проверка орфографии не требуется. Количество знаков с пробелами 252000 примерно. Так же нужно оформить несложный дизайн обложки. Оплата ЯД, сбер, и т.д. (рубли)Верстка полиграфии14 заявокЗакрыт10 лет назад