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Завершен1 заявка74 просмотра

изменилось лого

лікар-стоматолог ортопед, імплантолог, лікар вищої категорії, Phd in Medical sciences, кафедра ортопедичної стоматології НМУ імені О.О. Богомольця

там где телефон и почта добавить сайт drterehov.com

возможно вставить QR инсты 1*1 чтобы сканировался, но если не влазит то просто под сайтом https://www.instagram.com/dr.terehov/

цвет как на лого.

3 года назад
guest_16610596089317
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
$25
4 дня
Escrow
Очень рад сотрудничеству, все как и планировалось. Я доволен.
Только позитивные впечатления от сотрудничества, все четко. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Sergey32D
Сергей 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад

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