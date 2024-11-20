Сделать файл под печать и плоттерной резки

$10
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Закрыт2 заявки16 просмотров

есть готовые файлы в векторе их надо разместить под размер печати м2 и сделать линии для плоттерной резки. на выходе нужен

5 месяцев назад
ifischer
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