Необходимо разработать коммерческое предложение, оформленное на фирменном бланке. Основой для дизайна послужит стиль карманного календарика. Требуется внимание к деталям и соответствие корпоративным стандартам.
Сделать файл под печать и плоттерной резки
есть готовые файлы в векторе их надо разместить под размер печати м2 и сделать линии для плоттерной резки. на выходе нужен
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
- $50
Задача включает в себя нанесение имеющихся логотипов и надписей на футболку. Важным требованием является предоставление исходников для типографии. Ожидается качественная верстка полиграфии.Верстка полиграфии1 исполнительЗакрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер полиграфии для оформления книги в классическом стиле. Необходимо подготовить фотоальбом с фотографиями и текстом для печати. Важно уделить внимание деталям и обеспечить профессиональное исполнение.Верстка полиграфии2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Требуется дизайнер для создания 5 макетов для ежемесячной печатной версии журнала на тему психологии и эмоций. Учитываются работы с нейросетями, хотя это не обязательно. Дедлайн для оформления макетов - 12 декабря. Примеры работ и портфолио приветствуются.Верстка полиграфиинет заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется разработка обложки для телефонного справочника формата А5 и флаера. Наименование - Хмельниччина 2024-2025. Логотип печатающей компании ТМ Тейлор будет предоставлен. Ожидается указание по цене.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
Требуется графический дизайнер для верстки буклета-гида по стилю для персонала. Буклет объёмом 5-10 страниц с исходниками. Необходимо умение работать с актуальными шрифтами, соблюдение полей и красивое размещение текста и изображений.Верстка полиграфии3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Требуется дизайнер полиграфии для выполнения задач по разработке макетов POSM материалов, дизайна печатных и графических материалов, а также pre-press подготовки. Работы включают дизайн и верстку каталогов, баннеров, инфографики и презентаций. Необходим опыт работы с фотоматериалами, включая ретушь и цветокоррекцию. Участие в формировании брендбука и контроль качества печати также являются частью задач.Верстка полиграфиинет заявокЗакрыт5 месяцев назад
Ищется опытный дизайнер-верстальщик для работы над модным журналом. Важно наличие портфолио для рассмотрения откликов. Ожидается креативный подход и внимание к деталям в верстке полиграфии.Верстка полиграфии1 заявкаЗакрыт5 месяцев назад
Необходимо сверстать медиакит, акцентируя внимание на профессиональной верстке полиграфии. Ожидаются примеры работ только по медиакитам и указание стоимости услуг.Верстка полиграфии2 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
- $40
Необходимо разработать дизайн для презентации на тему 'Цифровая валюта', включающей 10 слайдов. Структура и тексты предоставлены, детали обсуждаются в личной переписке.Верстка полиграфии7 заявокЗакрыт6 месяцев назад