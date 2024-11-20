Требуется дизайнер полиграфии для выполнения задач по разработке макетов POSM материалов, дизайна печатных и графических материалов, а также pre-press подготовки. Работы включают дизайн и верстку каталогов, баннеров, инфографики и презентаций. Необходим опыт работы с фотоматериалами, включая ретушь и цветокоррекцию. Участие в формировании брендбука и контроль качества печати также являются частью задач.