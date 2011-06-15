Сделать календарик

Тут два вида фото (горизонтальное и вертикальное) ( http://narod.yandex.ru/disk/15798044001/sob.jpg и http://narod.yandex.ru/disk/15798073001/sob2.jpg ) нужно немного обработать (четкость, на фото собака отдает желтизной - а на самом деле собака бело-рыжая), на одной из фото убрать сверху лого.

написать впереди

Керн терьер Cairn Terrier

BAR RIGON EVI HI TECH 2011

Сзади:

Юный Чемпион России, Чемпион России, Чемпион РКФ, Чемпион Евразии-2011, Кандидат в Интер Чемпионы, Номинант на Cruft's.

Вл. Калюжная Ольга Николаевна

дом.: +7 (8362) 646557

Моб.: +79600900666

г. Йошкар-Ола

е-mail: [email protected]

Ну и сам календарь на 2011

все предложение писать ТОЛЬКО в проект, иначе отвечать не буду