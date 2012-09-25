Сити-лайт. Приватно для Сыпляк Алёна (Alenaspl)

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Завершен2 заявки154 просмотра

нужно из борда сделать ситилайт. макет нужен на завтра.

13 лет назад
vero_ua
39 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Alenaspl
Алёна 
34 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$25
1 день
Все переделали в срок, согласно ТЗ и вопреки техническим проблемам )
Спасибо за понимание) Вы действительно профессионал, справляетесь с очень большим объемом информации и всегда находите выход.

Заявки фрилансеров

Alenaspl
Алёна 
34 года
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

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