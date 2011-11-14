Здравствуйте! Необходимо сделать эскиз трех страничек Альманаха, который будет рассылаться арабам и японцам. 3 обложки посвящены 3-м городам: Хива, Бухара, Самарканд. Это будет электронный Альманах! На обложках нужно вписать логотип туристической компании ...
Собрать или сверстать альбом страниц на 20-30
требуется собрать альбом из картинок в духе Iphoto к вечеру 29го октября.
+ придумать и добавить небольшие описания к некоторым картинкам, буквально по небольшому абзацу – описать то, что видите на картинке с использованием существующего названия – 4-8 предложений.
тематика: дизайн интерьера.
картинки предоставим.
конечный результат электронном в формате, который можно открыть на любом компьютере, а также отвезти в типографию или печатный салон, и распечатать.
возможно PDF, или формат Iphoto, или любой какой предложите, чтобы удовлетворял вышеописанным условиям.
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