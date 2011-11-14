Собрать или сверстать альбом страниц на 20-30

требуется собрать альбом из картинок в духе Iphoto к вечеру 29го октября.

+ придумать и добавить небольшие описания к некоторым картинкам, буквально по небольшому абзацу – описать то, что видите на картинке с использованием существующего названия – 4-8 предложений.

тематика: дизайн интерьера.

картинки предоставим.

конечный результат электронном в формате, который можно открыть на любом компьютере, а также отвезти в типографию или печатный салон, и распечатать.

возможно PDF, или формат Iphoto, или любой какой предложите, чтобы удовлетворял вышеописанным условиям.