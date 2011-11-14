Собрать или сверстать альбом страниц на 20-30

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен4 заявки256 просмотров

требуется собрать альбом из картинок в духе Iphoto к вечеру 29го октября.

+ придумать и добавить небольшие описания к некоторым картинкам, буквально по небольшому абзацу – описать то, что видите на картинке с использованием существующего названия – 4-8 предложений.

тематика: дизайн интерьера.

картинки предоставим.

конечный результат электронном в формате, который можно открыть на любом компьютере, а также отвезти в типографию или печатный салон, и распечатать.

возможно PDF, или формат Iphoto, или любой какой предложите, чтобы удовлетворял вышеописанным условиям.

14 лет назад
tkdiz
45 лет
19 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$50
2 дня
Очень сильный специалист. после озвучивания наших пожеланий, первый же вариант, разработанный Татьяной, нас полностью удовлетворил. добавили некоторые мелкие детали - и альбом был готов. очень оперативно, креативно и профессионально. остались довольны работой. рекомендуем.
Хорошо поработали с Татьяной. Отличный заказчик и просто приятный в общении человек. Кстати очень талантливый! Практически постоянно онлайн, все необходимые материалы и комментарии очень быстрые и конкретные. Требования понятны, оплата своевременна. Спасибо, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад