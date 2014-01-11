Создание буклетов, визиток

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Завершен1 заявка124 просмотра

Необходимо создать буклет для фирмы, которая занимается администрированием бухгалтерии 1С и разработать визитку под концепцию.

11 лет назад
nvg-lab
46 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

mizeri07
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
63 отзыва
11 лет назад
$100
2 дня
Проект выполнен по всем требованиям. Качественно. В срок.
Отличный заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

mizeri07
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
63 отзыва
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нужен шаблон для верстки электронного журнала

    Нужно придать более современный вид любительскому электронному журналу про сад и огород – поменять шаблон для обложки, внутренних страниц (шрифт, цвет, какие-то полосочки – в общем, чтобы в итоге смотрелось современней, душевней и позитивней). Фактически ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн еврофлаера

    $100

    Необходим дизайн еврофлаера для художественной студии / уроки живописи - 2 стороны для офсетной печати, - в векторе (использовать клипарты хорошего качества) - логотипы есть, если надо и карту отрисованную дам. ...

    Верстка полиграфии16 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Меню кафе-Спорт-Бар

    Добрый день! Нужен новый концепт меню. Он может быть как абсолютно с новым видением, так и сочетаниям элементов старого и нового. В прикрепленном архиве: Меню Спорт-Бар - старые работы, варианты оформления и ...

    Верстка полиграфии6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Макет визитки

    $15

    Доброго времени суток! Необходимо сверстать макет визитки. ТЗ в приложенном файле. Предложить необходимо несколько вариантов макета на выбор. Сделать нужно быстро - сегодня вечером должно быть все готово. ТЗ в приложенном ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рекламный буклет для компании

    Нужно создать профайл компании Что то вроде красивого буклета - резюме, с описанием, статистикой и графиками. Необходим файл PDF и в формате, пригодном для печати. Укажите пожалуйста - примеры работ ...

    Верстка полиграфии20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад