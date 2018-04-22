Создание дизайна буклета компании

Верстка полиграфииЗакрыт8 заявок200 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача: создать дизайн и сверстать буклет компании. 

6 лет назад
guest_15245585459566
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сделать дизайн Маркетинг-Кит (Каталог)

    Добрый день, Коллеги! Мне необходимо нарисовать качественный дизайн Маркетинг Кит. Качественно отрисовать страницы сохраняя общий стиль. Я занимаюсь деревом.  Моя мастерская называется "Дом Лесника". Тематика деревянная.  Мои клиенты - дизайнеры интерьера, я для них произвожу качественные доски и прочие ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Дизайн маркетинг-кит

    Компания работает в области сокращения и оптимизации затрат на содержание автопарка Логотип,логобук,фирменный стиль и его элементу вышлю итоговому исполнителю Количество страниц: 40 и более Использовать инфографику обязательно! Сейчас нужно сделать только два разворота для утверждения заказчиком ТРЕБОВАНИЯ Страницы должны быть красиво ...

    Верстка полиграфии5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка брошюры в InDesign

    Необходимо сверстать брошюру в InDesign. 6 стр. Все материалы предоставлю(текст, иллюстрации). Крайний срок 25.04. Есть образец, как в точности должна выглядеть работа в итоге и точные указания по исполнению. Если знаете InDesign, то работа примитивная (во вложении пример ...

    Верстка полиграфии5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Визитка, листовка, наклейка

    $7

    1. Визитка (2штуки ... поменяется только ФИО и телефоны для одной организации) Данные 1. ФИО 2. Телефоны 3. Адрес почтовый 4. Адрес сайта и адрес в инста 5. Лого компании и название 6. Кирпичный дилер   2. Листовка Данные в листовке 1. керамстрой.рф 2. Адрес  3. телефоны 4. адрес ...

    Верстка полиграфии8 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Дизайн мини-каталога

    Нужно сделать дизайн каталога ювелирных изделий. Примерно как хочу видеть дизайн каталога, во вложении. Дизайнерский креатив приветствуется. Производство ювелирных изделий находится в Кубачи (в интернете найдете, что ассоциируется с этим селом), поэтому фон нужен соответствующий. ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка журнала

    Друзья, всем привет!  Необходимо на ежемесячной основе верстать журнал. Формат А4, 56 страниц.  Ищем профессионального верстальщика с адекватной ценой за услуги.  Издание деловое, ориентировано на бизнес-круги, тематическое направление- развитие горно-металлургического сектора Казахстана.  Обращаю внимание, что издание НЕ внутрикорпоративное, а ...

    Верстка полиграфии10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сделать каталог с кейсами компании на основе материалов и дизайна сайт

    $100

    Необходимо сделать каталог формата ~А5, будет страниц 10-12. За основу взяв логотип и дизайн сайта, также есть общая структура и тексты. (сайт [url=http://clevermt.ru]http://clevermt.ru[/url]) В итоге должен получится каталог-презентация о нашей компании с примерами работ из портфолио ...

    Верстка полиграфии15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать дизайн ежедневника для подростков

    Ежедневник, формата А5, количество страниц около 34 (из них большинство пустые), нужна нумерация страниц, разлиновка внутренних страниц (где нет текста) цветовая гамма в цвет логотипа (вышлю)  Также нужно создать уникальную обложку + минимальное оформление для внутренних ...

    Верстка полиграфии2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад