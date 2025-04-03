Создание дизайна гайда и оформление методички

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт5 заявок11 просмотров

Ищу дизайнера для создания дизайна гайда и оформления методички. Необходим опыт в создании гайдбуков и обучающих материалов, чувство стиля и современный минималистичный дизайн. Работы будут выполняться онлайн с четким ТЗ и референсами.

15 дней назад
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