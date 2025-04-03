Требуется дизайнер для создания и визуализации гайда в PDF-формате объемом 30-50 страниц. Все необходимые материалы, включая текст и изображения, будут предоставлены. Исполнитель отвечает за дизайн и визуализацию. Возможна оплата за тестовый слайд при положительном отклике на портфолио.
Создание дизайна гайда и оформление методички
Ищу дизайнера для создания дизайна гайда и оформления методички. Необходим опыт в создании гайдбуков и обучающих материалов, чувство стиля и современный минималистичный дизайн. Работы будут выполняться онлайн с четким ТЗ и референсами.
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