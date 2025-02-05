Создание электронной версии буклета

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт4 заявки25 просмотров

Требуется дизайнер для создания электронной версии буклета. Макет уже имеется, задача заключается в том, чтобы перенести его в электронный формат без необходимости придумывать новый дизайн.

3 месяца назад
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