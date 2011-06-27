Создание игры. Москва (Подмосковье)

Задача в следующем: есть отрисованные на бумаге макеты игры (для детей), необходимо ее перевести в формат для печати (для отправки на завод по производству). Завод находится не в России, все технические требования - на английском. Как минимум нужно понять эти требования и сделать всё соответствии с ними.

Не исключено, что какие-то детали игры придется отрисовывать, поэтому умение рисовать от руки будет существенным плюсом

В планах создание не одной игры, а нескольких, т.е. работа рассчитана (в перспективе) на поток.

Сам нахожусь в Москве, поэтому чтобы не возникало проблем в передаче материалов, встречах, и.т.п. исполнитель нужен соответственно из Москвы или ближайшего Подмосковья

От Вас:

- ответственность и умение соблюдать сроки;

- оперативно реагировать на письма, вносить поправки;

- примерные расценки

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